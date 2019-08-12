Pitbull sahibini ve komşuyu yaraladı

Hacı Feyzullah Mahallesi'nde yaşayan Halil Cici (50), "Hektor" isimli köpeğine su vermek için yanına gitti.
ÖNCE KENDİSİNE SONRA KOMŞUSUNA SALDIRDI
Bu sırada pitbull cinsi 2 yaşındaki köpeğinin saldırısına uğrayan Cici'nin sesini duyan komşusu Ü.A, yardıma koştu. Ü.A. köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.
POLİS, KÖPEĞİ ÖLDÜRMEK ZORUNDA KALDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Cici'yi kurtarmak için köpeği etkisiz hale getirdi.
Ağır yaralanan Hali Cici, Kuşadası Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Hastanesine sevk edildi.