Pitbull sahibini ve komşuyu yaraladı

Diyarbakır'da intihar etmek için üst geçitten atlayan genç, üzerinden bir otomobilin geçmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan 5 bin 341 kişi, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu.

Kurban bayramının rutini haline gelen kazalardan biri de Ankara'da yaşandı.

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Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusu ne olursa olsun temizlenecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin ve Cerablus'ta olduğu gibi Fırat'ın doğusunun da terör örgütünden temizleneceğini söyledi.