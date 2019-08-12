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Pitbull sahibini ve komşuyu yaraladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kişi ve komşusu yaralandı.

AA | 12.08.2019 - 00:22..
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Hacı Feyzullah Mahallesi'nde yaşayan Halil Cici (50), "Hektor" isimli köpeğine su vermek için yanına gitti.

ÖNCE KENDİSİNE SONRA KOMŞUSUNA SALDIRDI

Bu sırada pitbull cinsi 2 yaşındaki köpeğinin saldırısına uğrayan Cici'nin sesini duyan komşusu Ü.A, yardıma koştu. Ü.A. köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.

Pitbull sahibini ve komşuyu yaraladı

POLİS, KÖPEĞİ ÖLDÜRMEK ZORUNDA KALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Cici'yi kurtarmak için köpeği etkisiz hale getirdi.

Ağır yaralanan Hali Cici, Kuşadası Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Hastanesine sevk edildi.

Pitbull sahibini ve komşuyu yaraladı

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Pitbull sahibini ve komşuyu yaraladı

Pitbull sahibini ve komşuyu yaraladı

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