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Brezilya'da pitbull, 4 yaşındaki çocuğa saldırdı

Pitbull tarafından saldırıya uğrayan ufak çocuk, yoldan geçen genç adam sayesinde kurtuldu. Yaşanan o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 24.12.2019 - 12:00..
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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başıboş gezen bir pitbull, sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Joao Pedro isimli çocuğa saldırdı.

Saldırıya uğrayan çocuğun yardımına, Patrick do Céu isimli genç adam koştu.

ÇOCUĞU KURTARIP ARACIN TAVANINA BIRAKTI

Çocuğu köpekten kurtaran 20 yaşındaki genç adam, bir yandan da köpeğin kendisini ısırmaması için çabaladı.

Genç adam, çocuğu köpekten kurtarmak için zekice bir hamle yaptı ve çocuğu yol kenarına park edilmiş kırmızı aracın tavanına bıraktı.

Kendisi de aracın üstüne çıkan genç adam, saldırıdan bu şekilde kurtulmayı başardı.

Brezilya'da pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı ViDEO

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Görüntülerin yayınlanmasının ardından ‘kahraman’ ilan edilen genç, kendisinin de bir kızı olduğunu ve olayı gördüğü anda kendi çocuğunun aklına geldiğini söyledi.

Brezilya'da pitbull, 4 yaşındaki çocuğa saldırdı

Brezilya'da pitbull, 4 yaşındaki çocuğa saldırdı

Brezilya'da pitbull, 4 yaşındaki çocuğa saldırdı

Brezilya'da pitbull, 4 yaşındaki çocuğa saldırdı

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