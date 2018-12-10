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Pitbull saldırısına uğrayan genci marketçi kurtardı

Silivri'de sokakta yürürken pitbull saldırına uğrayan genç markete sığındı.

DHA | 10.12.2018 - 09:49..
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Pitbull saldırısına uğrayan genci marketçi kurtardı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Ortaçeşme Mevkii'nde meydana geldi. Arakdaşlarıyla sokakta yürüyen 16 yaşındaki Savaş A., başıboş pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırgan köpek, kaçarak markete sığınan Savaş A.'yı yere savurdu.

HASTANEYE KALDIRILDI

O sırada marketin sahibi Recai Açıkgöz, tasmaya bağlı ipinden tutarak köpeği uzaklaştırdı. Kolundan ve ayağından ısırılarak yaralanan Savaş A. market sahibi Açıkgöz tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırıya uğrayan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Pitbull saldırısına uğrayan genci marketçi kurtardı ViDEO

Pitbull saldırısına uğrayan genci marketçi kurtardı

"ABİ OLMASAYDI BENİ PARÇALARDI"

Yaralı genç Savaş A. "Arkamızdan pitbull köpek koştu, biz de korkup markete girdik. Köpek beni yere atıp parçaladı. Elimi kolumu çekti, abi olmasaydı beni parçalardı." dedi.

Pitbull saldırısına uğrayan genci marketçi kurtardı

SALDIRI ANI KAMERADA

Pitbull cinsi köpeğin saldırı anı marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; kaçarak markete sığınan gencin köpeğin saldırısına uğraması, yere savrulması, marketçinin ipinden tutarak köpeği uzaklaştırması görülüyor.

Pitbull saldırısına uğrayan genci marketçi kurtardı

Pitbull saldırısına uğrayan genci marketçi kurtardı

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