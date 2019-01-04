Ferizli merkezinde öğle saatlerinde sahibi tarafından gezmeleri için sokakta bırakılan pitbull cinsi iki köpek, başıboş köpeğe yaklaştı. Bu sırada sahibinin uzaklaştığı pitbullların sokak köpeğine saldıracağını fark eden çevredeki bir kişi, harekete geçti.

ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHELESİ SONUÇSUZ KALDI

Ancak pitbulllar, sokak köpeğini yakalayıp dişlerini geçirdi. Kafasından ısırdıkları köpeği yerde metrelerce sürükledi. Bu sırada sokak köpeğini kurtarmak isteyen çevredekiler müdahale ederek, pitbulllara tekme ve yumruk attı fakat sonuç alınamadı.

Pitbull saldırısına uğrayan köpek tedaviye alındı VİDEO



MAHALLELİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Pitbulllar ısırdıkları köpeği dakikalarca bırakmadı. Sokak köpeği yerde kanlar içinde kıvranırken, saldırgan köpekler ise bir süre sonra çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırı sonucu her yeri kanlar içinde kalan sokak köpeği, ilçe sakinleri tarafından yakında bulunan veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı. İlçe sakinleri, olaydan sonra polise giderek pitbullların sahibi hakkında şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.









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