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Piyade tüfeğinden lazer silahı

Türk mühendisler tarafından Star Wars filmlerinde kullanılan ışın silahlarına benzer lazer silahı üretildi.

AA | 02.05.2019 - 15:54..
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TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi mühendisleri Star Wars filmlerinde kullanılan ışın silahlarına benzer lazer silahları geliştirdi.

Piyade tüfeğinden lazer silahı

Piyade tüfeğinden lazer silahı FOTO GALERİ

LAZER SİLAHLAR TÜFEĞE MONTE EDİLEREK KULLANILABİLİYOR

50 kişilik Ar-Ge ekibi tarafından ordunun talebi üzerine 3 ay içinde prototip olarak üretilen Tüfeğe Monte Lazer Silahı, Milli Piyade Tüfeği (MPT) 76'ya monte edilerek kullanılabiliyor.

Piyade tüfeğinden lazer silahı

Tüfeğe Monte Lazer Silahı'nın Proje Yöneticisi Doç.Dr. Aydın Yeniay, AA muhabirine lazer silahı hakkında bilgi verdi.

Piyade tüfeğinden lazer silahı

BİLGEM olarak araca monte 20 ve 5 kilovatlık Lazer Silah Sistemleri kurmaya yıllar öncesinden başladıklarını anlatan Yeniay, ordunun taşınabilir lazer silahı ihtiyacı duymasıyla bu alanda çalışma yaptıklarını söyledi.

Piyade tüfeğinden lazer silahı

"HEM TAŞINABİLİYOR HEM ŞARJ EDİLEBİLİYIOR"

Bir süredir lazer silahı teknolojileriyle ilgili araştırma ve geliştirme çalışması yürüttüklerini anlatan Yeniay, Geliştirdikleri Tüfeğe Monte Lazer Sistemi ile Milli Piyade Tüfeği - MPT76'ya lazer silahı işlevini de kazandırdıklarını söyleyen Yeniay, şu bilgileri verdi:

Piyade tüfeğinden lazer silahı


"Tüfeğe Monte Lazer Sistemi'ni bir çanta içerisinde taşınabilen ve 30 dakika içinde şarj olabilen yapıda geliştirdik. Lazer silahımız 180 atımlık. Lazeri, odaklayıcısı, optiği ve bütün kontrollerini milli olarak geliştirdiğimiz lazerimizi yine milli silahımız olan MPT 76'ya entegre ettik. Lazer silahımız 100-150 metre mesafeden 1 milimetre çelikleri delebiliyor. Yalnızca lazer gücüyle çalışıyor ve silahın diğer özelliklerini hiçbir şekilde etkilemiyor. Diğer silahın üzerine standart arayüzlerle ekleyebiliyoruz. Lazer sistemi de sırt çantasına sığabiliyor. taşınabilmesi çok önemli. Hem taşınabiliyor hem şarj edilebiliyor."

Piyade tüfeğinden lazer silahı

Piyade tüfeğinden lazer silahı

Piyade tüfeğinden lazer silahı

Piyade tüfeğinden lazer silahı


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