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Piyasa değeri 4 milyonluk sahte giyim eşyası depoda çıktı

İzmir'de polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği baskında, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 15 farklı markaya ait 47 bin sahte giyim eşyası ele geçirildi.

DHA | 02.11.2019 - 16:46..
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Balçova ilçesinde bir depodan piyasaya hazır sahte giyim eşyası sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen depoya baskın yapıldı.

Piyasa değeri 4 milyonluk sahte giyim eşyası depoda çıktı

47 BİN SAHTE GİYİM EŞYASI ÇIKTI

Baskında 15 ayrı markaya ait piyasaya sürülmeye hazır, 47 bin sahte giyim eşyası ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin 4 milyon lira civarında olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Piyasa değeri 4 milyonluk sahte giyim eşyası depoda çıktı

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