taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8261
Euro
6.4675
Altın
1529.13
Borsa
97101.3
Gram Altın
286.405

Piyasaya sahte para süren karı-koca, yakalandı

Esnafa sahte para verdikleri tespit edilen karı-koca, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

DHA | 26.08.2019 - 23:13..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

D

 

Samsun'da Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir esnaftan gelen ihbar üzerine harekete geçti, sahte para soruşturması başlattı.

Takibe başlayan ekipler, çevredeki 8 esnafa verildiği tespit edilen çok sayıda 100 TL'lik sahte banknot ele geçirdi.

29 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Bölgedeki 29 güvenlik kamerasına da el koyarak inceleme başlatan polis ekipleri, kısa sürede eşgallerini belirlediği şüpeli F.T.(36) ve eşi S.T.'yi (40), yakaladı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, sorgusunda paraların sahte olduğundan haberlerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi. Seri numaralarının aynı olduğu saptanan sahte paraların ise gerçeğine birebir benzediği ve ayırt edilmekte güçlük çekildiği öğrenildi.

Piyasaya sahte para süren karı-koca, yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dolarda 5 dakikada rekor yükseliş

Dolarda 5 dakikada rekor yükseliş

381
Fransa'daki G7 Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı

Fransa'daki G7 Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı

213
Devlet Bahçeli 4 yıl sonra yeniden uçağa bindi

Devlet Bahçeli 4 yıl sonra yeniden uçağa bindi

148
Sabancı Holding, Yünsa'yı da satıyor

Sabancı Holding, Yünsa'yı da satıyor

171
İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor

İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor

252
Morozyuk'un eşi çekilişle forma dağıtıyor

Morozyuk'un eşi çekilişle forma dağıtıyor

66
NATO’nun en güçlü 4. ülkesi Türkiye oldu

NATO’nun en güçlü 4. ülkesi Türkiye oldu

234
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir