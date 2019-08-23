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Piyasaya sahte para süren zanlılar yakalandı

Çanakkale'de zanlıların gözaltına alındığı araçta; 69 adet 100 liralık, 9 adet 50 liralık sahte banknotlar ele geçirildi. Daha sonra 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

AA | 23.08.2019 - 12:25..
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, banka şubesinde sahte para tespit edilmesinin ardından çalışma başlattı.

MARKETLERDEN ALIŞVERİŞ YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Daha sonra, bir market zincirinin şubelerinden 9 adet, başka bir market ile avize mağazasından 3 adet yüzer liralık sahte banknotlarla alışveriş yapıldığı belirlendi.

Piyasaya sahte para süren zanlılar yakalandı

3 ŞÜPHELİ ARAÇTA YAKALANDI

Araştırmalar sonucu kimlikleri tespit edilen 5 şüphelinin, marketler başta olmak üzere bazı iş yerlerinden alışveriş karşılığında piyasaya sahte para sürdükleri anlaşıldı.

Zanlılardan G.B., H.B. ve N.A., merkeze bağlı Kepez beldesi Atatürk Caddesi'nde durdurulan araçta yakalandı.

Piyasaya sahte para süren zanlılar yakalandı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Söz konusu araçta ve bu kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 69 adet 100 liralık, 9 adet 50 liralık sahte banknotlar ile yine sahte olduğu değerlendirilen 98 bin 750 lira değerinde çek ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 1.938 liraya el konuldu.

Diğer şüpheliler N.Y. ve Ş.Y. de evlerinde gözaltına alındı. Aynı gün iki iş yerinden daha birer sahte banknotla alışveriş yaptıkları öğrenilen 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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