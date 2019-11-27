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Pizza kutusu içerisinde 3 bin 400 su kaplumbağası

Sarp Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi.

İHA | 27.11.2019 - 08:49..
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Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Rus uyruklu E. M'nin kullandığı tırda arama yapıldı.

PİZZA KUTUSUNDA SOKMAYA ÇALIŞTILAR

Gümrük muayene ve tescil işlemlerinin ardından X-Ray cihazı kontrollerinde, tırın dorse kısmındaki 9 adet pizza kutusu içine gizlenmiş vaziyette 3 bin 400 adet su kaplumbağası, yurda illegal yollarla sokulmak istenirken ele geçirildi.

Pizza kutusu içerisinde 3 bin 400 su kaplumbağası

6 BİN 500 LİRA CEZA

E.M hakkında adli işlem başlatılarak, 6 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında ele geçirilen 3 bin 400 adet su kaplumbağasının, gümrüklenmiş değerinin 191 bin 700 lira olduğu belirtildi.

Pizza kutusu içerisinde 3 bin 400 su kaplumbağası

Pizza kutusu içerisinde 3 bin 400 su kaplumbağası

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