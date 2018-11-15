Pizzaya tükürme davasında karar çıktı

Eskişehir Tüketici Mahkemesi’nde görülen tazminat davasının son duruşmasında taraflar ve avukatları hazır bulundu.

Mahkemede pizzasına tükürülen ve davacı olan Hüseyin Alyüz haklı bularak, ‘dava taleplerini pizza bedelinin iadesi yönünden kabul, manevi tazminat talebi yönünden ise kısmen kabul’ ederek şirketin ve dönemin şirket personeli Burak S.’nin oluşan zarardan birlikte sorumlu olduklarına karar vererek toplamda 4 bin lira para cezası verdi.

“KARARIN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA, GIDA TERÖRÜ YAŞATANLARI CAYDIRICI BİR HALE GELECEKTİR”

Davacı Hüseyin Alyüz’ün avukatı Kemal Sayılır, karar sonrası yaptığı açıklamada, yüce Türk yargısı müvekkilinin haklılığını ortaya çıkardığını söyledi.

Pizzaya tüküren kurye güvenlik kamerasında İZLE



AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, “Burada tazminat talep miktarımızın kısmen kabul edilmiş olması kesinlikle bir kayıp değildir. Esasında verilen bu karar, hazır gıda tüketen tüketicilerin sipariş özgürlüğüne ve güvenlerine saldırı neticesinde oluşan zararı gidermeye yönelik emsal bir karardır. Elbette ki bu karar istinaf mahkemesince incelenme yolu açık olan bir karardır. Ancak kararın kesinleşmesinden sonra, potansiyel gıda terörü yaşatanları caydırıcı bir hale gelecektir. Ayrıca bu konuda derdest ceza davalarımız da bulunmakta ve akıbetleri tarafımızca yakinen takip edilmektedir.” ifadelerini kullandı.