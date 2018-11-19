PKK ABD'nin eğittiği 800 teröristi sahaya gönderdi

ABD'nin Suriye'de DEAŞ ile savaşma bahanesiyle eğitip donattığı ve koalisyon ismiyle adlandırdığı YPG, bölgedeki faaliyetlerini devam ettiriyor. Kobani'den sonraki üslenmeleri olan Rakka'da eğitim faaliyetlerini tamamlayan 800 terörist sahaya salınmak üzere hazırlandı.

FIRAT'IN DOĞUSUNA YIĞIN

Özzellikle Türkiye'nin masada tuttuğu Fırat'ın doğusu planlarına karşı bir oluşum sağlamaya çalışan YPG'li teröristler, Mehmetçik ve ÖSO'nun bölgeye girme ihtimaline karşı hazırlık yapmaya çalışıyor. Ancak gelinen bu noktada yapılan hazırlıklar boşa gidiyor.

Zira YPG'nin açtığı tüneller kendilerine Türk askeri tarafından mezar, ediliyor, çareyi kaçmakta canlarını kurtarmakta buluyorlar

ARKALARINA BAKMADAN KAÇMIŞLARDI

PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin yürüttüğü hazırlıklar ve bölücü organizasyınlar Türkiye karşısında tutmamıştı. Özellikle Afrin'de ve El Bab'da büyük bir bozguna uğrayan YPG'li teröristler, Mehmetçik ve ÖSO'nun girdiği sahalarda arkalarına bakmadan kaçıp gitmişti.

YPG'li yabancı teröristlerin Afrin'de yaşadıkları VİDEO