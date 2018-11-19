taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.315
Euro
6.0727
Altın
1220.385
Borsa
94331.01
Gram Altın
208.937

PKK ABD'nin eğittiği 800 teröristi sahaya gönderdi

PKK'nın elinde bulunan Rakka'da ABD'nin eğittiği 800 yeni terörist sahaya salındı. DEAŞ'la savaşma bahanesiyle desteklenen teröristler Fırat'ın doğusunda bölücü faaliyetler yürütüyor.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 14:16..
  1. Haberler
  2. Dünya
PKK ABD'nin eğittiği 800 teröristi sahaya gönderdi

ABD'nin Suriye'de DEAŞ ile savaşma bahanesiyle eğitip donattığı ve koalisyon ismiyle adlandırdığı YPG, bölgedeki faaliyetlerini devam ettiriyor. Kobani'den sonraki üslenmeleri olan Rakka'da eğitim faaliyetlerini tamamlayan 800 terörist sahaya salınmak üzere hazırlandı.

PKK ABD'nin eğittiği 800 teröristi sahaya gönderdi

FIRAT'IN DOĞUSUNA YIĞIN

Özzellikle Türkiye'nin masada tuttuğu Fırat'ın doğusu planlarına karşı bir oluşum sağlamaya çalışan YPG'li teröristler, Mehmetçik ve ÖSO'nun bölgeye girme ihtimaline karşı hazırlık yapmaya çalışıyor. Ancak gelinen bu noktada yapılan hazırlıklar boşa gidiyor.

Zira YPG'nin açtığı tüneller kendilerine Türk askeri tarafından mezar, ediliyor, çareyi kaçmakta canlarını kurtarmakta buluyorlar

ARKALARINA BAKMADAN KAÇMIŞLARDI

PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin yürüttüğü hazırlıklar ve bölücü organizasyınlar Türkiye karşısında tutmamıştı. Özellikle Afrin'de ve El Bab'da büyük bir bozguna uğrayan YPG'li teröristler, Mehmetçik ve ÖSO'nun girdiği sahalarda arkalarına bakmadan kaçıp gitmişti.

YPG'li yabancı teröristlerin Afrin'de yaşadıkları VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk Akımı'nda tarihi gün

Türk Akımı'nda tarihi gün

39
Suudiler Türkiye'yi boykot ediyor

Suudiler Türkiye'yi boykot ediyor

170
Bedelli askerlik sevk tarihleri

Bedelli askerlik sevk tarihleri

63
Afrin'de suç örgütleri bir bir teslim oluyor

Afrin'de suç örgütleri bir bir teslim oluyor

37
Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

19
Bebeğini öldüren anne: Kocamın canını yakmak için yaptım

Bebeğini öldüren anne: Kocamın canını yakmak için yaptım

101
Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir