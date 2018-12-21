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PKK ABD'yi DEAŞ'lı teröristleri bırakmakla tehdit ediyor

ABD'nin Suriye'den çekilme hamlesi, DEAŞ'ı korkuya sevketti. PKK'lı teröristler, Washington'u, ellerindeki DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakmakla tehdit etti.

Haber Merkezi | 21.12.2018 - 12:03..
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ABD, Suriye'den çıkmak için yaptığı hazırlıklarını hızlandırdı. ABD'ye ait tırlar, devamlı olarak gece saatlerinde Fırat'ın doğusundaki ABD üslerinden çıkarak,  bölgeyi terk ediyorlar.

Bu durum karşısında eli kolu bağlanan PKK'lı teröristler, sonlarının geleceğini bildiği için ABD'yi tehdit ederek bölgede tutmaya çalışıyor.

PKK ABD'yi DEAŞ'lı teröristleri bırakmakla tehdit ediyor

 

DEAŞLILAR SERBEST BIRAKILACAK

New York Times; PKK'lı teröristlerin ABD'yi, ellerinde esir tuttukları 3200 DEAŞ'lı mahkumu salmakla, tehdit ettiğini yazdı.

PKK'lı üst düzey teröristler, ABD'nin bölgedeki çekilmesinin önüne geçebilmek adına, ellerindeki son kozları kullanıyor. Buna göre PKK, DEAŞ'lı esirlerin serbest bırakılması ve sahaya salınarak, yeniden güçlenmesinin sağlanacağı gibi kirli bir planı devreye alıyor.

PKK ABD'yi DEAŞ'lı teröristleri bırakmakla tehdit ediyor

AVRUPA İÇİN FELAKET

Adını vermek istemeyen Koalisyon üyesi askeri yetkili, New York Times'a yaptığı açıklamada, “DEAŞ'lı mahkumlar erbest bırakılırlarsa, bu Avrupa için gerçek bir felaket ve tehdit olur” ifadelerini kullandı. PKK/PYD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn Isa bölgesi yakınlarındaki 7 derme çatma hapishane ve civardaki yerleşkelerde çok sayıda DEAŞ mahkumunu ve ailelerini tuttuğu bilinmekte.

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