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PKK Belçika'da gençleri terör kamplarına yolluyor

Ülkede hazırlanan iddianamede PKK'nın terör faaliyetleri ayrıntılı bir şekilde yer almasına rağmen "Davaya bakma yetkimiz yok." denildi.

Haber Merkezi | 10.03.2019 - 09:13..
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Avrupa'da, PKK'lı teröristlere en büyük desteği veren ülkelerden biri de Belçika. Ülkede terör yanlısı 30'dan fazla kişi ve kurum için "Yetkimiz yok." denilerek, davalar düşürüldü.

SKANDAL KARAR

İddianame Odası, "PKK'nın uluslararası olmayan bir çatışmanın tarafı olduğuna, bu nedenle Belçika mahkemelerinin bu davaya bakmaya yetkisi olmadığı" kararına vardı.

PKK Belçika'da gençleri terör kamplarına yolluyor

BELÇİKA'DAN TERÖR KAMPLARINA TOPLUYORLAR

Bu karar Belçika medyasında tartışılmaya başlandı. La Libre Belgique gazetesinin haberine göre, iddianamede terör örgütü PKK üyelerinin Belçika'dan topladıkları gençleri Belçika'nın doğusu, Irak ve Yunanistan'da askeri eğitim kamplarına götürdükleri ortaya çıktı. Terör kamplarında eğitim alan Belçikalı gençler daha sonra Suriye ve Irak'ta savaştırılıyor.

ESNAFTAN HARAÇ KESENLER VAR

İddianamede ayrıca PKK'lıların resmi belgede sahtecilik yapıkları, esnaftan haraç kestiği kayıtlı. Buna rağmen yargılama gerçekleşmedi.

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