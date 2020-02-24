Bombanın birden patladığını ifade eden Suriyeli çocuk, Türk askeri ve doktorların kendisini hastaneye götürdüğünü söyleyerek, “Benim kimseye bir zararım yok. Bizden ne istiyorlar" ifadelerini aktardı.

"YERİN ALTINDA BİR ANDA PATLADI"

Saldırıda yaralanan diğer bir çocuk ise, "Dışarıda yürürken bir anda bomba patladı. Haberim yoktu. Yerin altına koymuşlar. Bir şey belli olmuyordu. PKK/YPG'liler koydu. Beni Türkiye'ye getirip tedavimi yaptılar. Şu an ayağım iyi, Allah doktorlardan ve hemşirelerden razı olsun. Çok teşekkür ederiz" dedi.

PKK bombasıyla yaralanan Suriyeli çocuk: Bizden ne istiyorlar