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PKK Cizre gençlik sorumlusu Türkiye'ye getirildi

Gençleri kandırıp dağa kaçıran PKK'lı teröristlerden biri olan Resul Özdemir, MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı ve adalete teslim edildi.

AA |
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PKK Cizre gençlik sorumlusu Türkiye'ye getirildi

PKK Cizre gençlik sorumlusu Türkiye'ye getirildi

AA'nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre; İsveç makamlarıyla yapılan koordineli çalışmalar sonucunda Türkiye'ye getirilen terörist Resul Özdemir, örgüte 2014'te katılmıştı.

TÜRK ASKERİNE MERMİ SIKTI

Terör örgütü PKK/KCK ve uzantısı PYD/YPG'nin kırsal kadrolarına eleman kazandırma faaliyetleri yürüten terörist Özdemir, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015-2016 yıllarında yürütülen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci" operasyonunda, örgüt safında güvenlik güçlerine karşı silahlı çatışmalarda yer almıştı.

OPERASYONLARDA AYAĞINDAN VE KOLUNDAN VURULDU, YURT DIŞINA KAÇI

Güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyon sırasında ayağından ve kolundan yaralanması sonrasında tedavi için yasa dışı yollardan ülke dışına kaçan ve silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı yağma, terör örgütü propagandası yapma ve devletin birliğini-ülke bütünlüğü bozma suçlarından aranan Özdemir hakkında, "terör örgütü üyeliğinden" 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

ORTAK OPERASYON

Özdemir, bu yıl İsveç'e iltica arayışında bulunmasına karşın, MİT ve İsveç makamlarının koordineli çalışması neticesinde bugün yurda getirilerek, emniyet birimlerine teslim edildi.

PKK Cizre gençlik sorumlusu Türkiye'ye getirildi

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