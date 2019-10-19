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PKK, çocukları dağa götürmek için Instagram'ı kullandı

Van'da, 17 yaşındaki 2 çocuğu, sosyal medyadan ulaşıp, dağa götürmek için kandıran 4 örgüt üyesi, yakalandı. 4 şüpheli tutuklanarak, cezaevine konulurken, çocuklar, ailelerine teslim edildi.

DHA | 19.10.2019 - 13:04..
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Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, uçakla Bodrum'dan havalimanına gelen 2 çocuğu durdurdu.

INSTAGRAM ÜZERİNDEN ULAŞTILAR

İnşaat işçisi 2 çocuk da polise, kendilerine sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden ulaşan bir örgüt mensubunun, PKK'yı öven anlatımlarda bulunup, örgütte yaşam şartlarının çok güzel olduğunu, kırsal alanda özgürlükçü yaşam olduğunu söylediğini, kendilerini dağa götüreceklerini bildirdiklerini anlattı.

PKK, çocukları dağa götürmek için Instagram'ı kullandı

"KANDIRILDIK, ÇOK PİŞMANIZ"

2 çocuk bu nedenle uçak bileti alıp, örgüt üyeleriyle buluşmak üzere Van'a geldiklerini söyledi. Çocuklar ifadelerinde "Örgüte gitmek için kandırıldık, çok pişmanız. İyi ki operasyon yapıldı. İnşaatlarda çalışıyoruz. Çok ağır şartlarda çalışmaktan perişan olduğumuz için örgütte de hayat şartlarının güzel olduğu söylenince de etkilendik." dedi. Çocuklar örgüte katılma fikrinin düşünce aşamasında kaldığını, kendilerini terör örgütünün kırsal alanına götürmeye aracılık eden kişilerden şikayetçi olduklarını bildirdi.

PKK, çocukları dağa götürmek için Instagram'ı kullandı

ÖRGÜT ÜYELERİ YAKALANDI

Çocuklar gözaltına alındı. Hemen araştırma başlatan polis, PKK’nın yöntem değiştirdiğimi, dağa götürmek istedikleri kişilere sosyal medyadan ulaştıklarını ortaya çıkardı. 2 çocuğu kandırdıkları belirlenen 4 örgüt üyesinin kimlikleri ile adresleri de tespit edildi. Emniyet güçlerinin art arda yaptıkları operasyonlar ile 4 örgüt üyesi kıskıvrak yakalandı. 11 Ekim günü gerçekleştirilen operasyonda baskın yapılan evlerde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi.

PKK, çocukları dağa götürmek için Instagram'ı kullandı

TUTUKLANDILAR

Adliyeye sevkedilen 4 şüpheli, 'terör örgütü üyeliğinden' tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suça sürüklenen 2 çocuk ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılarak, ailelerine teslim edildi.

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