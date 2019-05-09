PKK Deyrizor'da sivillere ateş açtı

Antalya'da biri kız 2 çocuğu, iş yerine kilitleyip cinsel içerikli fotoğraflar gösterip, video izleterek istismarda bulunan sapık yakalandı.

İş yerine kilitlediği biri erkek 2 çocuğu istismar etti

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Sokak ortasında kime oy vereceksin tartışması

Seçim dönemlerinin vazgeçilmez video türlerinden biri: sokak röportajları. Bu videoda da İstanbul Ümraniye'de karşıt görüşlü bir kadın ve erkeğin tartışması kameraya yansıdı.