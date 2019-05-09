taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2383
Euro
6.9942
Altın
1282.01
Borsa
88852.52
Gram Altın
256.967

PKK Deyrizor'da sivillere ateş açtı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Deyrizor ilinde örgüt karşıtı gösterilerin devam ettiği Şıhayl ilçesinde 7 sivili öldürdü.

AA | 09.05.2019 - 13:55..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

F

Kentin doğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK üyeleri, örgüt karşıtı gösterilerin düzenlendiği Şıhayl ilçe merkezinde gece saatlerinde etrafa rastgele ateş açarak 6 sivili katletti.

Sabah saatlerinde yeniden toplanan kalabalığa ateş açan YPG/PKK'lılar, bir sivili daha öldürdü.

ABD SAVAŞ UÇAKLAR HAVALANDI

Olayların ardından örgütün ilçedeki sözde karargahını ateşe veren bölge halkı, sokaklarda da lastikler yakarak yolları kapattı.

Olaylar sırasında terör örgütüne ABD'ye ait savaş uçaklarının da havadan destek verdiği öğrenildi.

İlçede gerginlik devam ediyor.

Deyrizor ilinin doğu, kuzey ve batı kırsallarında YPG/PKK işgalindeki bazı bölgelerde, örgütün çıkarılan petrole el koymasına ve yolsuzluklarına karşı tepki amacıyla 25 Nisan'dan bu yana gösteriler düzenleniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TÜRGEV hack'lendi

TÜRGEV hack'lendi

253
Meclis'te Ramazan ayı tartışması

Meclis'te Ramazan ayı tartışması

664
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına İstanbul uyarısı

Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına İstanbul uyarısı

502
MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

477
Ajax'ın peri masalı son buldu

Ajax'ın peri masalı son buldu

55
Suudi Arabistan'da ezanın sesi kısıldı

Suudi Arabistan'da ezanın sesi kısıldı

219
Kemal Kılıçdaroğlu, Gül ve Davutoğlu'na destek verdi

Kemal Kılıçdaroğlu, Gül ve Davutoğlu'na destek verdi

379
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir