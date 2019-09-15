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PKK oğlunu üniversite okurken dağa kaçırdı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine oğlu İbrahim Coşkun için Erzurum'dan katılan baba Mehmet Emin Coşkun, "PKK'yı lanetliyorum, çocuklarımızı bıraksın." dedi.

AA | 15.09.2019 - 14:19..
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PKK oğlunu üniversite okurken dağa kaçırdı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

MUĞLA'DA ÜNİVERSİTE OKUYORDU

Terör örgütü tarafından 5 yıl önce 19 yaşındayken kaçırılan oğlu İbrahim Coşkun için oturma eylemine katılan baba Mehmet Emin Coşkun, oğlunun Muğla'da üniversite okurken dağa kaçırıldığını söyledi.

Muğla'dan tanımadığı bir kişi tarafından arandığını ve oğlunun iki kişi tarafından terör örgütüne götürülmek üzere kaçırıldığını bilgisinin verilmesi üzerine hemen oraya gittiğini işaret eden Coşkun, polis yaptığı araştırmada kendisi ankesörlü telefonla arandığının tespit edildiğini aktardı.

PKK oğlunu üniversite okurken dağa kaçırdı ViDEO

PKK oğlunu üniversite okurken dağa kaçırdı

5 YILDIR HABER ALAMIYORUM

Coşkun, oğlunu bulmak üzere önce Şanlıurfa'ya daha sonra Diyarbakır'a gittiğini belirterek, "5 yıldır haber alamıyorum. PKK'yı lanetliyorum, çocuklarımızı bıraksın. Millet perişan, oturma eylemine devam edeceğim. Bunları lanetliyoruz. Allah belalarını versin." dedi.

33 AİLE BEKLEMEDE

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 13'üncü gününde de sürerken, ailelerin sayısı 33'e yükseldi.

PKK oğlunu üniversite okurken dağa kaçırdı

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