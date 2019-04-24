Adana'da 5 PKK yandaşı yakalandı

Adana'da, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından, bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

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Küçük çocuğun Almanya hayranlığı Kılıçdaroğlu'na soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan programında Alman vatandaşı olmak istiyorum diyen çocuk için, "Bizde hata var çocukta değil" dedi.