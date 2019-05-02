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PKK operasyonunda gözaltı: Çek sosyal medyaya atarım

Adana'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen 2'si kadın 6 kişi gözaltına alındı.

İHA | 02.05.2019 - 09:23..
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Kentin Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen 2'si kadın 6 kişi gözaltına alındı. Kadınlarda biri kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çek çek sosyal medyaya atarım" diyerek tepki gösterdi.

6 ZANLI TERÖR PROPAGANDASINDAN ALINDI

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen 2'si kadın 6 kişiyi tespit etti.

Polis zanlıları yakalamak için 26 Nisan günü şafak vakti operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 2'si kadın 6 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aralamalarda cep telefonu ve bilgisayarlara incelenmek üzere el konuldu.

PKK operasyonunda gözaltı: Çek sosyal medyaya atarım

"ÇEK ÇEK SOSYAL MEDYAYA ATARIM"

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Y.B. adlı kadın kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Çek çek sosyal medyaya atarım" diyerek tepki gösterdi.

Zanlılardan yaşı küçük olan ikisi savcılıkta serbest kalırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yaşı küçük iki zanlı savcılıkta serbest kalırken, 4 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

PKK operasyonunda gözaltı: Çek sosyal medyaya atarım


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