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PKK sığınağına operasyon

Muş Hasköy'de PKK'ya ait sığınağa yapılan operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

İHA | 10.12.2018 - 19:25..
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Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 9 Aralık günü Hasköy ilçesi kırsalında operasyon icra edildiği belirtildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Açıklamada, operasyonda bir sığınakta bulunan 2 jelikan bidon içinde 2 adet dolu piknik tüpü, 3 adet el telsizi, 14 adet soğuk iklim giyim eşyası, 1 adet kar elbisesi, 6 adet örgütsel kitap, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği ve olayla ilgili adli tahkikata başlandığı belirtildi. Açıklamada, "İlimizde PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

PKK sığınağına operasyon

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