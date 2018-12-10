PKK sığınağına operasyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin sahiplerini belirledi.

Muş Hasköy'de PKK'ya ait sığınağa yapılan operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Kızını ödev için tren istasyonuna götüren baba

Çin'de çekilen görüntülerde elektrik kesintisinden dolayı evde ödevini yapamayan kız çocuğu babası tarafından tren istasyonuna götürüldü. Durumu fark eden görevliler ise onları başka bir odaya aldı.