PKK sığınağında bulunan seçim evrakları ile ilgili soruşturma

Bitlis'in Yukarıölek Köyü kırsalında, 27 Şubat'ta jandarma ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

SEÇİM EVRAKI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda espit edilen PKK sığınağında, 2014 yılı mart ayındaki yerel seçim ile 2015 yılı haziran ayındaki genel seçimlere ait milletvekilliği seçim sonuçları, toplantı sonuçları tutanak özeti, oy döküm cetveli, arkasında bazı isimlerin yazılı olduğu seçim pusulası, seçim raporları ile örgütsel doküman ve tapu senedi ele geçirildi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı, ele geçirilen belge ve dokümanlarla ilgili soruşturma başlattı.