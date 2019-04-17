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PKK şüphelisi fuhuş pazarlığında yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan biri PKK üyeliğinden kaydı bulunan 2 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin araç içerisinde fuhuş pazarlığı yaptıkları tespit edildi.

DHA | 17.04.2019 - 18:53..
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Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Ülkü Sokak üzerinde park halindeki araçta oturan 2 kişinin GBT'sini kontrol etti. Şüphelilerin, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı olan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan S.Y. ile 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlamak' suçundan kaydı olan B.K. oldukları belirlendi.

TERÖRLE MÜCADELE BÜROSUNA TESLİM EDİLDİLER

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan S.Y. ile B.K.'nin araç içerisinde fuhuş pazarlığı yaptıkları tespit edildi. S.Y., daha sonra Terörle Mücadele Bürosu ekiplerine teslim edildi.

B.K.'nin ifadesi doğrultusunda ise polis, fuhuş yapıldığı iddia edilen birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 10'u Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu 11 kadın yakalanarak, gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlar emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y. serbest bırakıldı. B.K.'nin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

PKK şüphelisi fuhuş pazarlığında yakalandı


PKK şüphelisi fuhuş pazarlığında yakalandı

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