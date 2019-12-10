PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

1 Apple, Mac Pro'yu dudak uçuklatan fiyata Türkiye'de satışa sundu Apple'ın yeni Mac Pro müdeli ülkemizde satışa çıktı Özellikle ürünün tam sürümünün fiyatı bir ev parasına satılacak.

2 Trump'ın gündeminde tuvalet sifonları var Donald Trump, tuvaletlerdeki tazyikli sifon kısıtlamasıyla, daha fazla su harcandığı için tasarruftan çok israf yapıldığını söyledi.

3 Cari denge 1.55 milyar dolar fazla verdi Cari işlemler hesabı ekimde 1 milyar 549 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 4 milyar 336 milyon dolar oldu.

4 Şenol Güneş, Ferdi'yi Milli Takım'a istiyor Şenol Güneş'in Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu takip ettiği ve A Milli Takım'a kazandırmak istediği ifade ediliyor.

5 18 yıldır görmediği kocasından boşanamıyor İzmir’de 1990 yılında evlenen kadın, tam 18 yıldır göremediği eşinden boşanmak istiyor ancak Almanya’da yaşayan eşinin adresi belli olmadığı için boşanma gerçekleşemiyor.

6 Kadıköy'de eşinin park etmesini beğenmeyip kaza yaptı Eşinin park etmesini beğenmeyince direksiyon başına geçen adam, park halindeki çarpa çara cipi devirdi.