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PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Edirne'de, terör örgütüne üye olmaktan aranan G.A., sahte kimlikle kaçmak isterken, kendisini ele verdi.

DHA | 10.12.2019 - 14:41..
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Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları', Yunanistan'a sınır Karaağaç Mahallesi'nde, devriye görevi sırasında, askeri yasak bölgede 1 kişiyi yakaladı.

PKK ŞÜPHELİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İl Jandarma Komutanlığı'na gönderilen şüphelinin, yapılan soruşturmasında, sahte kimlik taşıdığı ve 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aranması olduğu belirlendi.

PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

GÖZALTINA ALINDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen G.A., soruşturmasının yürütüleceği Mersin'e gönderildi.

PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

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