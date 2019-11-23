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PKK tarafından kızı kaçırılan babanın isyanı

HDP binasının önünde evlat nöbetinde olan ailelerden biri "Kızım dağa kaçırılmasaydı öğretmen olacaktı" diye isyan etti.

İHA | 23.11.2019 - 19:32..
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 82’nci gününde de devam sürüyor.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi Kumluca köyünden gelen Yasin Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın Ağrı Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyledi. Kaya, ''Kızım kaçırılmadan önce bana, ‘Baba ben okulu bitirsem ve üniversiteye gidersem Türkçe öğretmeni olmak istiyorum’ derdi. Fakat kızım PKK’lılar tarafından 2015 yılında kaçırıldı. Kızım kaçırılmasaydı, yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü ve ben kızımla Öğretmenler Günü'nü kutlayacaktım.'' dedi.

PKK tarafından kızı kaçırılan babanın isyanı

"KIZIMDAN SADECE FOTOĞRAF KALDI"

Kızından geriye sadece eşyalarının ve tek kare fotoğrafının kaldığını kaydeden acılı baba Kaya, ''Kızım gelecek ve ben onun için burada nöbet tutuyorum. Kızım geldiğinde inşallah tekrardan okuyacak ve Türkçe öğretmeni olacaktır. Ben öyle hissediyorum. Hem ağlıyorum hem de kızımdan geriye kalan bu fotoğrafını öpüyorum. Tek hatıra elimde tuttuğum bu fotoğraf ve biraz da eşyaları kalmış. Yarın Öğretmenler Günü, sizin aracılığınızla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Allah bu acıyı da kimseye yaşatmasın.'' diye konuştu.

PKK tarafından kızı kaçırılan babanın isyanı

Açıklamanın ardından baba Yasin Kaya'nın, kızı Çiğdem Kaya’nın fotoğrafını öpmesi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

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