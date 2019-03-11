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PKK Tunceli adayı Maçoğlu'nu uyardı

Oyları böldüğü gerekçesiyle terör örgütü PKK tarafından uyarılan Komünist Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan, HDP'yi desteklemesi istendi.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 12:12..
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PKK Tunceli adayı Maçoğlu'nu uyardı

31 Mart yerel seçimlerinde İzmir, Ankara, İstanbul gibi yerlerin dışında en çok merak edilen şehirlerden biri Tunceli.

Bölgede; hem Kandil'in uzantısı HDP hem TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu hem de CHP'li Yusuf Kenan Aydın iddialı durumda.

CHP MAÇOĞLU'NDAN VAZGEÇTİ

Aday belirleme sürecinde CHP'nin, TKP'li Maçoğlu'nu desteklemesi bekleniyordu. Ancak CHP kendi adayını gösterdi.

Şehirde oyların bölüneceği korkusu sonrası, terör örgütü PKK açıklama yaptı.

PKK'DAN TEHDİT

Terör örgütü PKK liderlerinden Ali Haydar Kaytan, Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında şunları söyledi: “Şu anda göstermesi gereken en doğru tutum, adaylıktan çekilip HDP adaylarını desteklemesidir. Maçoğlu’nun güç birliği dışında hareket etmesi kendisi açısından doğru olmayacaktır. Maçoğlu’nun adaylıktan çekilerek HDP’yi desteklemesi, kendisine gösterilen özel savaş amaçlı bu tür sahte destek ve sevgileri de boşa çıkaracaktır. Maçoğlu’nun şu anda göstermesi gereken en doğru tutum, adaylıktan çekilip HDP adaylarını desteklemesidir."

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