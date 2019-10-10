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PKK yandaşaları Almanya'da Türkiye'yi protesto etti

Kahraman Mehmetçiğimizin Fırat'ın doğusuna başlattığı operasyonu protesto eden PKK'lılar Almanya'da sokağa indiler.

Özel Haber | 10.10.2019 - 20:46..
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Şanlı Türk ordumuz Suriye'nin kuzeyindeki Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizlemek ve Suriyeliler için bölgeyi güvenli hale getirmek için dün akşam üzeri Barış Pınarı Harekatı'na başladı.

Başta dünyadaki terör örgütlerine desteğini her fırsatta esirgemeyen ülkeler operasyona karşı çıksa da, Mehmetçiğimiz YPG'li teröristlere inlerini mezar ediyor.

PAÇAVRALARIYLA SOKAĞA İNDİLER

Terör sevicilere en başta kucak açan ülkelerin başında gelen Almanya'da PKK yandaşları sokağa indi. Ellerinde paçavralarıyla Barış Pınarı Harekatı'na protesto eden terör sevicileri, Türkiye'de yaptıkları çığırtkanlığı yapmayarak sakince protestolarını gerçekleştirdi.

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