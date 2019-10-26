taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7751
Euro
6.3945
Altın
1504.51
Borsa
100215.95
Gram Altın
279.379
Bitcoin
48573.84

PKK yandaşları Norveç'te Türk aileye saldırdı

Terör örgütü PKK yandaşları, düzenledikleri yürüyüş sırasında içinde Türk bayrağı olan bir Türk'ün otomobiline saldırdı.

Haber Merkezi | 26.10.2019 - 21:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
PKK yandaşları Norveç'te Türk aileye saldırdı

Başta Almanya'da olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde sağ sola saldıran terör örgütü yandaşları, bu kez de Norveç'te ortaya çıktı.

Norveç'in Başkenti Oslo'da terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği yürüyüş sırasında içinde Türk bayrağı olan Türk ailenin aracı saldırıya uğradı.

NORVEÇ POLİSİNİN ÖNÜNDE TÜRK AİLEYE SALDIRDILAR

Ellerinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları bulunan grup, yoldan geçen ve içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı. Norveç polisinin gözleri önünde gerçekleşen olayda, otomobilin camları çatladı. Otomobilin içinden çekilen görüntülerde, çocuğun ağladığı görüldü.

Saldırıda araçta hasar meydana gelirken polis iki terör yandaşını gözaltına aldığını duyurdu.

PKK yandaşları Norveç'te Türk aileye saldırdı İZLE

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sızma girişiminde bulunan teröristler öldürüldü

Sızma girişiminde bulunan teröristler öldürüldü

460
EYT'deki son durum Erdoğan'a soruldu

EYT'deki son durum Erdoğan'a soruldu

905
CHP FETÖ'ye teslim oldu diyen Yılmaz Ateş'e soruşturma

CHP FETÖ'ye teslim oldu diyen Yılmaz Ateş'e soruşturma

272
YPG'li İlham Amed, Pentagon'da

YPG'li İlham Amed, Pentagon'da

216
HDP'den Millet İttifakı'na mesaj

HDP'den Millet İttifakı'na mesaj

124
Rusya, Amerika'nın petrol çalışmalarını görüntüledi

Rusya, Amerika'nın petrol çalışmalarını görüntüledi

83
PYD terör örgütü değil diyen Aksünger'e CHP'den soruşturma

PYD terör örgütü değil diyen Aksünger'e CHP'den soruşturma

205
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir