Başta Almanya'da olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde sağ sola saldıran terör örgütü yandaşları, bu kez de Norveç'te ortaya çıktı.

Norveç'in Başkenti Oslo'da terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği yürüyüş sırasında içinde Türk bayrağı olan Türk ailenin aracı saldırıya uğradı.

NORVEÇ POLİSİNİN ÖNÜNDE TÜRK AİLEYE SALDIRDILAR

Ellerinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları bulunan grup, yoldan geçen ve içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı. Norveç polisinin gözleri önünde gerçekleşen olayda, otomobilin camları çatladı. Otomobilin içinden çekilen görüntülerde, çocuğun ağladığı görüldü.

Saldırıda araçta hasar meydana gelirken polis iki terör yandaşını gözaltına aldığını duyurdu.

PKK yandaşları Norveç'te Türk aileye saldırdı İZLE