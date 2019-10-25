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PKK yandaşları THY'nı hedef aldı

İtalya ve Almanya'da THY bürolarına ve Türk yolculara terör örgütü PKK yandaşları tarafından saldırı düzenlendi.

Haber Merkezi | 25.10.2019 - 20:21..
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PKK yandaşları THY'nı hedef aldı

Fırat'ın doğusunda kahraman Mehmetçiğimizin, YPG'li teröristleri bölgeden temizlemek için sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nı, Avrupa'da bulunan PKK yandaşları ortalığı karıştırarak protesto ediyor.

Her fırsatta PKK yandaşlarına kapılarını açan Almanya ve İtalya da durumdan bıkmış olsa da terör seviciliğine devam ediyor.

PKK yandaşları THY'nı hedef aldı

THY BÜROLARINA SALDIRI

Son olarak İtalya ve Almanya'da THY bürolarına ve Türk yolculara terör örgütü PKK yandaşları tarafından saldırı düzenlendi.

Havalimanlarında gösteri yapıp, Türk Hava Yolları (THY) işlem gişesini işgal eden terör örgütü yandaşları, kendilerine tepki gösteren Türk yolculara saldırdı.

PKK yandaşları THY'nı hedef aldı

PKK yandaşları THY'nı hedef aldı VİDEO

POLİS İZLEMEKLE YETİNDİ

PKK ve YPG terör örgütleri mensupları, Frankfurt Havalimanı’nda THY online işlem gişelerini basarken polis her zamanki gibi sadece seyretti

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