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PKK yandaşlarından Volkswagen binasına saldırı

Almanya'da PKK yandaşları, Türkiye'de fabrika açacak olan Volkswagen'ın binasına saldırdı.

Haber Merkezi | 26.10.2019 - 18:17..
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Fırat'ın doğusunda kahraman Mehmetçiğimizin, YPG'li teröristleri bölgeden temizlemek için sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nı, Avrupa'da bulunan PKK yandaşları ortalığı karıştırarak protesto ediyor.

Her fırsatta PKK yandaşlarına kapılarını açan Almanya  durumdan bıkmış olsa da terör seviciliğine devam ediyor.

TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPIYORLAR DİYE SALDIRDILAR

PKK/YPG terör örgütü yandaşları dün Almanya ve İtalya'da THY bürolarına saldırarak uçuşları engellemeye çalışmıştı. Bugün ise Türkiye'de fabrika kurma kararı alan Alman otomotiv markası Volkswagen'ın Wolfsburg kentinde bulunan binasını işgal ettiler.

PKK/YPG terör örgütü yandaşları Volkswagen binasına girdi İZLE

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