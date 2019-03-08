PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın, kadın yapılanması KJA ile irtibatlı olduğu iddia edilen 8 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

2 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da KJA adına faaliyet gösterdikleri öne sürülen 8 kadın şüpheliden, 6'sını yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.