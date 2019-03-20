PKK/KCK'nın sözde Çukurova sorumlusu yakalandı

PKK'ya yönelik yurt içi ve yurt dışında faaliyetler devam ediyor. Özellikle baskı altında tutulan silahlı yapılanma haricinde bu dönem içerisinde örgütün şehir organizasyonlarına yönelik önemli operasyonlar düzenleniyor.
ÇUKUROVA SORUMLUSU YAKALANDI
Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda PKK/KCK'nın sözde Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerini kapsayan Çukurova bölgesi sorumlusu yakalanarak, gözaltına alındı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Adı açıklanmayan örgüt üyesinin, seçim öncesi mahalle yapılanmasına eylem talimatı verdiği yönünde bilgiler elde edildiği tespit ederken, bölge yapılanmasının aydınlatılması için soruşturma sürüyor.