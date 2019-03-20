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PKK/KCK'nın sözde Çukurova sorumlusu yakalandı

Mersin, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu yakalandı.

DHA | 20.03.2019 - 15:32..
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PKK'ya yönelik yurt içi ve yurt dışında faaliyetler devam ediyor. Özellikle baskı altında tutulan silahlı yapılanma haricinde bu dönem içerisinde örgütün şehir organizasyonlarına yönelik önemli operasyonlar düzenleniyor.

ÇUKUROVA SORUMLUSU YAKALANDI

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda PKK/KCK'nın sözde Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerini kapsayan Çukurova bölgesi sorumlusu yakalanarak, gözaltına alındı.

PKK/KCK'nın sözde Çukurova sorumlusu yakalandı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Adı açıklanmayan örgüt üyesinin, seçim öncesi mahalle yapılanmasına eylem talimatı verdiği yönünde bilgiler elde edildiği tespit ederken, bölge yapılanmasının aydınlatılması için soruşturma sürüyor.

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