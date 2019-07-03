PKK'lı Cemil Bayık Washington Post'a makale yazdı

Türkiye PKK'ya karşı operasyonlar yürüterek terörü bitirmek için yoğun çaba sarfediyor. Ancak gerek Suriye'nin kuzeyinde, gerek Irak'ta bulunan PKK'nın uzantıları, halen dışardan aldıkları destek ile Türkiye karşıtı progpagandalar yürütebiliyor.

Bunun bir örneği de bugün ABD'nin yüksek tirajlı gazetesi Washington Post'ta yaşandı. Hakkında kırmızı bülten ile yakalama kararı bulunan uluslararası terörist Cemil Bayık, Washington Post'a yazdı.

"ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI"

PKK kurucularından olan KCK Eş Başkanı Cemil Bayık’ın “Şimdi Kürtlerle Türkiye devleti arasındaki barış zamanı. Onu boşa harcamayalım”başlıklıklı makalesini, ABD’nin en prestijli medya organlarından olan Washington Post’ta yayınlandı.

Bayık makalede, ” Türk devleti ile Kürt halkı arasındaki çatışmada kritik bir andayız. Uzun süredir devam eden bir anlaşmazlığı kalıcı bir çözüme doğru hareket etme fırsatımız var. Bu fırsatı değerlendirirsek, bir nesil için tekrar gelmeyebilir. ” dedi.

"TÜRKİYE'Yİ DEMOKRATİK HALE GETİRECEĞİZ"

Cemil Bayık'ın yazısının kaleme alınması bir tarafa, bir diğer küstahlık da teröristin kullandığı dil oldu.

Bayık makalesinde PKK'nın önümüzdeki dönemde uygulayacağı stratejileri açıklarken, "Türkiye'yi değiştireceklerini, daha demokratik hale getireceklerini" ifade etti. Bayık ayrıca "Öcalan'ın mektubuna da uyacaklarını ve Kürt sorununa Türkiye sınırları içinde çare bulmayı" amaçladıklarını belirtti.