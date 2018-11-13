PKK'lı kadın jandarmayı görünce otobüste intihara kalkıştı

Gazipaşa Merkez Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler, dün saat 17.30 sıralarında önleyici kolluk devriyesi kapsamında ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Beyrebucak Mahallesi'nde bir dinlenme tesisinde duran otobüste şüphe üzerine arama yaptı.

Bu sırada molada inmeyen yolculardan F.A., aracın içinde kendini havalandırma kapağına eşarpla asarak intihara kalkıştı.

Otobüse giren jandarma ekipleri ve tesisteki yakını tarafından fark edilen F.A., kurtarıldı. Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen F.A.'nın GBT sorgusunda, Diyarbakır 8'inci Ceza Mahkemesi'nce 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlarından arandığı belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınan F.A., işlemlerinin ardından bugün Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

1,5 YILDIR ARANIYORDU

F.A.'nın hendek operasyonları sırasında Diyarbakır'da PKK/KCK terör örgütüne yardım ettiği suçlamasıyla yaklaşık 1,5 yıldır arandığı, bir süredir Manavgat ilçesinde kardeşinin yanında gizlendiği, dün de bir yakınıyla Antalya'dan Diyarbakır'a gitmek için yola çıktığı kaydedildi.





