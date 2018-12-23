PKK'lı Murat Karayılan, ABD'ye yalvardı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardında Suriye'den çekilme kararı aldı.

Bu karar, terör örgüt PKK ve YPG'de büyük bir paniğe neden oldu.

Hendekleri boşaltarak kaçmaya başlayan YPG'li teröristler, halk üzerindeki etkisini de kaybetti.

Panik halinde olan örgütün dağılma sürecine girmemesini isteyen PKK elebaşlarından Murat Karayılan, Amerika'ya yardım çağrısında bulundu.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇERSE...

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna girmesi durumunda bu harekatın Musul ve Kerkük'e kadar uzayabileceğini ifade eden terörist Karayılan, Trump'ın bu karardan vazgeçmesini istedi.