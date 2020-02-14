PKK'lı terörist HDP'li vekilin evinde bulundu

Vali Yerlikaya: Enkazın altında bir yaşam belirtisi bulunmadı. Hiç kimsenin olmadığını düşünüyoruz.

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Öz annesinin işkence ettiği bebeğe kayyum atandı

Avcılar’da bebeğine çamaşır suyu enjekte ve darp ettiği için tutuklanan annenin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, babanın şikayetinden vazgeçmesi ile bebeğe kayyum atanmasına karar verdi.