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PKK'lı terörist örgüt içindeki tecavüz olaylarını anlattı

Güvenlik güçlerine teslim olan 'Sami' kod adlı PKK'lı teröristin ifadesi, bölücü terör örgütü içinde kadınlara fiziksel ve psikolojik şiddet ile cinsel istismar uygulandığını ortaya koydu.

DHA | 06.04.2019 - 15:32..
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'Sami' kod adlı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

İfadesi alınan terörist, PKK içerisindeki yapılanmadan ve kadınlara uygulanan muameleden bahsetti.

Örgüt içindeyken 'güvenlik' cezası verilen 'Elvan' kod adlı kadın terörist ile konuştuğunu anlatan 'Sami' kod adlı terörist, şu ifadelere yer verdi:

TEHDİT, TECAVÜZ VE ŞİDDET

"Güvenliğe atılmış biriyle konuşmak yasaktı. Güvenliğe atılmak, tecrit edilmek demekti, hatası olan bir kişiye bu ceza verilirdi ve kimse onunla konuşmazdı. Ona 'neden güvenliktesin?' diye sorduğumda ağlamaya başladı. Tecavüze uğradığını ve bu olaydan sonra evine gitmek istediğini söylediği için güvenliğe atıldığını söyledi ve benden kendisine yardım etmemi istedi. Evine geri dönmek istiyordu. Ona yardım edemezdim; çünkü ona yardım edersem başıma geleceklerden korkuyordum. Nitekim Elvan kod adlı teröristin benden yardım isteğini fark eden sözde sorumlu, hemen yanımıza gelip, eli ayağı bağlı olan kızı tekmeledi ve feci şekilde dövdü. Beni de tehdit ederek, ona bir daha yaklaşmaktan men etti."

İNTİHAR OLAYLARI ARTTI

Terörist, o olaydan sonra 'Elvan' kod adlı kadın teröristin, birçok defa daha örgüt içinde hem fiziksel hem psikolojik şiddet gördüğüne şahit olduğunu, örgüt içindeki kadınların cinsel istismara ve baskıya maruz kaldığını, birçoğunun dayanamayıp örgütten kaçtığını, ayrıca son zamanlarda örgüt içindeki intihar olaylarının da arttığını ifade etti.

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