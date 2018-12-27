taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2978
Euro
6.0461
Altın
1273.45
Borsa
91496.31
Gram Altın
216.565

PKK'lı terörist Wall Street Journal'a röportaj verdi

Türlü harfleri birleştirerek yeni isimlerle ortaya çıkan terör örgütü PKK'nın kolları, PKK ile bağını açıkça kabul etse de Batı kabullenemiyor.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 12:05..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
PKK'lı terörist Wall Street Journal'a röportaj verdi

Terör örgütü PKK ile YPG arasında fark olmadığını, Türkiye defalarca dile getirse de Batı, YPG'yi PKK ile alakası olmayan 'savaşçılar' olarak lanse etmeyi sürdürdü.

Geçtiğimiz günlerde AFP'nin yayınladığı haberde de benzer ifadeler kullanıldı. AFP, “Türkiye, YPG’yi PKK’nın kardeş örgütü olarak görüyor.” dedi ve Türkiye'nin Fransa'yı uyardığını yazdı.

"BAZEN PKK, BAZEN PJAK, BAZEN YPG'Lİ OLUYORUM"

Teröristler ise YPG'nin, PKK'nın bir kolu olduğunu açıkça kabul ediyor.

Wall Street Journal gazetesi, bir PKK'lı teröristle yaptığı röportajda, teröristin sadece üniforma değiştirerek kılıktan kılığa girdiklerini anlattığı şu sözlerine yer veriyor:

"Bazen PKK, bazen PJAK, bazen YPG'li oluyorum. Hepsi PKK'ya bağlı."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump Irak ziyaretinde Erdoğan'dan bahsetti

Trump Irak ziyaretinde Erdoğan'dan bahsetti

40
Ses hızını aşan HABRAS çelik kaplı betonu deldi

Ses hızını aşan HABRAS çelik kaplı betonu deldi

96
Mısır'da Biltaci'nin gülümsemesine 2 yıl hapis

Mısır'da Biltaci'nin gülümsemesine 2 yıl hapis

46
İsrail Suudilerin Türkiye'den uzaklaşmasını bekliyor

İsrail Suudilerin Türkiye'den uzaklaşmasını bekliyor

58
Dilipak: Genelev gelirleriyle imamlara maaş ödeniyor

Dilipak: Genelev gelirleriyle imamlara maaş ödeniyor

104
27 Aralık Perşembe kar tatili olan iller

27 Aralık Perşembe kar tatili olan iller

5
Özge Özpirinçci Izabel Goulart'e meydan okudu

Özge Özpirinçci Izabel Goulart'e meydan okudu

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir