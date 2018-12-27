PKK'lı terörist Wall Street Journal'a röportaj verdi

Terör örgütü PKK ile YPG arasında fark olmadığını, Türkiye defalarca dile getirse de Batı, YPG'yi PKK ile alakası olmayan 'savaşçılar' olarak lanse etmeyi sürdürdü.

Geçtiğimiz günlerde AFP'nin yayınladığı haberde de benzer ifadeler kullanıldı. AFP, “Türkiye, YPG’yi PKK’nın kardeş örgütü olarak görüyor.” dedi ve Türkiye'nin Fransa'yı uyardığını yazdı.

"BAZEN PKK, BAZEN PJAK, BAZEN YPG'Lİ OLUYORUM"

Teröristler ise YPG'nin, PKK'nın bir kolu olduğunu açıkça kabul ediyor.

Wall Street Journal gazetesi, bir PKK'lı teröristle yaptığı röportajda, teröristin sadece üniforma değiştirerek kılıktan kılığa girdiklerini anlattığı şu sözlerine yer veriyor:

"Bazen PKK, bazen PJAK, bazen YPG'li oluyorum. Hepsi PKK'ya bağlı."