PKK'lı teröristin cenazesi annesine teslim edildi

Bazı basın yayın organlarında Tunceli'de etkisiz hale getirilen bir terörist için, "PKK'lının cenazesi PTT kargoyla aileye gönderildi" şeklinde haberler yer almıştı.

Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

KEMİK İNCELEMESİ YAPILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, terörist Deniz Ekici'nin yer göstermesi sonucu 2017'de güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiği belirtilen terörist Agit İpek'e ait kemik parçaları gömülü olduğu bölgeden çıkarıldıktan sonra inceleme yapıldı.

Tunceli Devlet Hastanesi'nde alınan ölü muayene raporuna göre 18 parçadan oluşan kemikler 4 Temmuz 2019'da incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ANNESİNDEN KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Teröristin annesi olduğu düşünülen Halise Aksoy'dan alınan kan örneği de 9 Temmuz 2019'da Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderildi.

Yapılan inceleme sonucu 28 Ağustos 2019'da hazırlanan raporda, kemik parçalarının Aksoy'un oğluna ait olduğu tespit edildi.

CENAZEYİ AİLEYE TESLİM ETMEK İSTEDİLER

Tespitin ardından cenaze, anneye teslim edilmesi için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Ailenin İstanbul'da misafir olarak bulunduğunu beyan etmesi üzerine cenaze Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na geri gönderildi.

ANNE CENAZEYİ DİYARBAKIR'A İSTEDİ

Aksoy'un "Tunceli'ye gidemeyeceği oğluna ait kemikleri Diyarbakır'da alabileceğini" belirtmesi üzerine cenaze yeniden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

CENAZENİN TESLİM EDİLDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Oğlunun cenazesi, başsavcılık talimat bürosunda hazır bulunan annesi Halise Aksoy'a 10 Nisan'da bizzat teslim edildi.

Anne Aksoy'un Diyarbakır Adliyesi'nden cenazeyi teslim alması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.