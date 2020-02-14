PKK'lı teröristler 2 genç kızı dağa kaçırırken yakalandı

Erzurum'un Karayazı İlçesine bağlı Geventepe Mahallesi'nde terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundan oldukları tespit edilen 2 terörist, Geventepe köyünde yaşayan 18 yaşındaki N.O. ile 21 yaşındaki D.O.'yu kaçırdı.
JANDARMA OPERASYON BAŞLATTI
Vatandaşların bilgi vermesi üzerine güvenlik güçleri konuyu Erzurum Valisi Okay Memiş'e aktardı. Vali Memiş'in talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, genç kızları kurtarmak için harekete geçti.
TERÖRİSTLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Jandarma timleri, Geventepe kırsalına düzenledikleri operasyonla 2 teröristi ve dağa kaçırmaya çalıştıkları kızları yakaladı.
Karayazı Adliyesi'ne getirilen teröristler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.
GENÇ KIZLAR LİSEYE KAYDEDİLDİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı uzman psikolog ve sosyologlarca rehabilitasyon desteği verilen genç kızlar, Açıköğretim Lisesi'ne kaydedildi.