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PKK'lı teröristler Bitlis'te köy yoluna bomba döşedi

Bitlis'te güvenlik güçlerince yürütülen operasyon kapsamında, terör örgütü PKK tarafından teneke ve plastik bidon içinde, köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram ağırlığında 2 EYP ele geçirildi.

DHA | 23.03.2020 - 11:55..
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerİ, PKK'lılar tarafından araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine 15 Mart günü 'Şehit GK Sedat Aktaş 2020-05 Operasyonu' başlattı.

60 KİLOLUK EYP

Operasyon kapsamında dün kırsal bölgede yapılan arazi arama-tarama çalışmasında, teneke ve plastik bidon içinde, köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram ağırlığında 2 el yapımı patlayıcı bulundu.

PKK'lı teröristler Bitlis'te köy yoluna bomba döşedi

İMHA EDİLDİ

Uzaktan kumandalı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş olan patlayıcılar, Cumhuriyet savcısının talimatıyla imha edildi.

PKK'lı teröristler Bitlis'te köy yoluna bomba döşedi

Bölgedeki operasyon sürüyor.

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