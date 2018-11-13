PKK'lı teröristler yol yapan işçilere saldırdı

Valilikten yapılan açıklamada, PKK'lı teröristlerce ilçenin Güven Dağı bölgesinde yol çalışması yapan sivil işçilere saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
3 SİVİL YARALANDI
"İlimiz Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde saat 14.40 sıralarında yol çalışması yapan sivil işçilerimize yönelik PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca uzak mesafeli füze atışı ile yapılan saldırı sonucu 3 sivil işçimiz yaralanmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.