Büyük veri: Biri bizi gözetliyor

1 Elif Elmas'ın fiziksel değişimi Fenerbahçe orta sahasının bu sezon değişilmez ismi olan 19 yaşındaki Elif Elmas, kendisini geliştirmeye devam ediyor.

2 Gazze'de ateşkes sağlandı Filistinli gruplar Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurdu.

3 Kuzey Irak'ta 19 terörist öldürüldü Irak kuzeyi Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'de düzenlenen hava harekatlarında silahlı 19 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

4 PKK'lı teröristler yol yapan işçilere saldırdı Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan işçilere yönelik saldırısında 3 kişi yaralandı.

5 118 yaşındaki Fatma Nine yıllara meydan okuyor 2. Abdülhamit döneminde Selanik'te dünyaya gelen ve çocuk yaşta ailesiyle Bursa'ya göç eden 118 yaşındaki Fatma Bingöl, hayatının ikinci asrını yaşarken tarihe de tanıklık ediyor.

6 Avrupa'ya götürülmek istenen 6 ton eroin yakalandı İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde Avrupa ülkelerine götürülmek istenen 6 ton 385 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.