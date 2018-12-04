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PKK'lı teröristlere ait 3 katlı 5 odalı sığınak bulundu

İki el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi, 264 kilogram esrar, 3 av tüfeği, termal şemsiye, motosiklet ile çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

AA | 04.12.2018 - 09:17..
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PKK'lı teröristlere ait 3 katlı 5 odalı sığınak bulundu

Valilikten yapılan açıklamada; İl Jandarma Komutanlığınca Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Silvan ilçelerinde 1 Aralık'ta saat 22.00'den itibaren Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri, Polis Özel Harekat Timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan, "Bayrak-106 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Efiloğlu-02" müşterek operasyonunun, bugün saat 02.00 itibarıyla tamamlandığı bildirildi.

3 KATLI 5 ODALI 4 KIŞ SIĞINAĞI İMHA EDİLDİ

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan biri 3 katlı ve 5 odalı olmak üzere toplam 4 kış sığınağı, 6 doğal mağaranın kullanılamaz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, Hani ilçesinin Yukarı Turalı Mahallesi sınırları içerisinde hazır mevzi içerisine gömülü, 120 milimetrelik havan mühimmatına tuzaklanan el yapımı patlayıcı düzeneği ile Diyarbakır-Bingöl kara yolu kenarında taşın altına bırakılan kırmızı-mavi led ışığı bulunan el yapımı patlayıcı düzeneğinin uzman ekiplerce imha edildiği belirtildi.

PKK'lı teröristlere ait 3 katlı 5 odalı sığınak bulundu

TOPRAĞA GÖMÜLÜ MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınaklar, toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde ve arazi aramasında ele geçirilen malzemelere ilişkin şu bilgiler verildi:

"İki el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 büyük tüp, küçük tüp, pil bloğu, teröristlerce kullanılan motosiklet, 3 ruhsatsız av tüfeği, termal şemsiye, ocak, çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman."

PKK'lı teröristlere ait 3 katlı 5 odalı sığınak bulundu


264 KG ESRAR BULUNDU

Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde 5 jelikan bidon içerisinde 264 kilogram esrar ele geçirildiği aktarılan açıklamada, 5 yol kontrol ve arama noktasında 723 şahıs ve 142 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamalarının yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, operasyon bölgesinde 44 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama yapıldığı, 12 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemin başlatıldığı aktarıldı.

PKK'lı teröristlere ait 3 katlı 5 odalı sığınak bulundu

PKK'lı teröristlere ait 3 katlı 5 odalı sığınak bulundu

PKK'lı teröristlere ait 3 katlı 5 odalı sığınak bulundu

PKK'lı teröristlere ait 3 katlı 5 odalı sığınak bulundu

PKK'lı teröristlere ait 3 katlı 5 odalı sığınak bulundu

PKK'lı teröristlere ait 3 katlı 5 odalı sığınak bulundu

PKK'lı teröristlere ait 3 katlı 5 odalı sığınak bulundu

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