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PKK'lı teröristlere ilaç gönderen muhtar yakalandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, PKK'lı teröristlere ilaç gönderen eczacı kalfası olan muhtar Ç.D., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA | 08.02.2020 - 15:01..
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık edenlerin belirlenmesine yönelik çalışma düzenledi.

Çalışma kapsamında, bir eczanede kalfa olarak çalışan Kali Mahallesi Muhtarı 'Cemil' kod adlı Ç.D., takibe alındı.

TERÖRİSTLERE İLAÇ YARDIMINDA BULUNDU

PKK'nın verdiği talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulunduğu belirlenen Ç.D.'nin, örgüt yöneticilerince kendisine gönderilen listede yer alan ilaçlar ile tıbbi malzemeleri temin ettiği öğrenildi.

PKK'lı teröristlere ilaç gönderen muhtar yakalandı

GÖZALTINA ALINDI

İlaçların, yaralanan ya da hastalanan teröristlerin tedavisinde kullanıldığı saptanırken, Muhtar Ç.D., belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

PKK'lı teröristlere ilaç gönderen muhtar yakalandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ç.D., 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

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