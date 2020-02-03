PKK'lı teröristlere yardım eden 8 şüpheli yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus yetkililere seslenerek asla Türk askerinin önünün kesilmesi gibi bir durumun olmamasını istedi.

Zerrin Özer: Benden nefret etmişsiniz

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İdlib'de 151 bin sivil daha yerinden edildi

Son 1 haftada 151 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına sığınırken, saldırıların yoğunlaştığı Kasım 2019'dan bu yana yerinden edilenlerin sayısı 692 bine ulaştı.