PKK'lı teröristlere yardım eden 8 şüpheli yakalandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, geçen yıl Doğanca-Sarıyaprak köyü kırsalında operasyon yürüten jandarma ekiplerine geçiş güzergahında el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleyen teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ekipler, 6 ay süren çalışma sonucu teröristlere yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 8 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere, eş zamanlı operasyon düzenledi.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLER SÜRÜYOR
Uzun namlulu silah, 3 kilogram kenevir tohumu ile iki telsizin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.