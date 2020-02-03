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PKK'lı teröristlere yardım eden 8 şüpheli yakalandı

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, jandarma timlerine saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık ettikleri belirlenen ve gözaltına alınan 8 şüphelinin sorgusu sürüyor.

AA | 03.02.2020 - 11:15..
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Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, geçen yıl Doğanca-Sarıyaprak köyü kırsalında operasyon yürüten jandarma ekiplerine geçiş güzergahında el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleyen teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

PKK'lı teröristlere yardım eden 8 şüpheli yakalandı

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, 6 ay süren çalışma sonucu teröristlere yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 8 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere, eş zamanlı operasyon düzenledi.

PKK'lı teröristlere yardım eden 8 şüpheli yakalandı

EMNİYETTEKİ İŞLEMLER SÜRÜYOR

Uzun namlulu silah, 3 kilogram kenevir tohumu ile iki telsizin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

PKK'lı teröristlere yardım eden 8 şüpheli yakalandı

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