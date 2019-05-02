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PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 5 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda, bir sığınak kullanılamaz hale getirildi.

AA | 02.05.2019 - 10:50..
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Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın yönettiği, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik önceki gün başlatılan ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sona erdi.

PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

ATAK HELİKOPTERİ DESTEK VERDİ

Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) unsurlarının karadan sürdürdüğü, havadan da ATAK helikopterleriyle destek verilen operasyonda yapılan aramada, teröristlerce kullanılan sığınak tespit edildi.

PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Güvenlik güçlerince, sığınak ve yaşam malzemeleri kullanılamaz hale getirildi.

PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

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