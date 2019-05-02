PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Kraliçe adayları Antalya'da iki mevsimi bir arada yaşadı

1 Nasıl daha hızlı okuyabiliriz Hayatın yorgunluğu üzerinize çökünce okuduğunuzu anlayamıyor, hep aynı noktada saydığınızı mı düşünüyorsunuz? Belki de çözüm bazen teknik yöntemlerdedir…

2 ABD'de drone ile hastaneye böbrek yetiştirdiler Maryland eyaletinde ilk kez drone ile taşınan bir böbrek başarılı bir şekilde hastaya nakledildi.

3 Nasıl daha hızlı okuyabiliriz Hayatın yorgunluğu üzerinize çökünce okuduğunuzu anlayamıyor, hep aynı noktada saydığınızı mı düşünüyorsunuz? Belki de çözüm bazen teknik yöntemlerdedir…

4 Nur Fettahoğlu'ndan küvet pozu Küvet içindeki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Nur Fettahoğlu, tepki almaktan korktu.

5 Quaresma G.Saray derbisinde sahada Sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalan Quaresma, Ankaragücü maçıyla formasını kavuştu. Portekizli yıldızın derbide ilk 11'de olacağı ifade ediliyor.

6 Josef Sural'ın eşinden duygusal mesaj Geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcunun eşi Denisa, "Vaneska için seni kaybetmek çok kötü bir durum. Çünkü hiç kimse onu senin sevdiğin gibi sevemeyecek." dedi.