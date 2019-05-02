PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın yönettiği, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik önceki gün başlatılan ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sona erdi.
ATAK HELİKOPTERİ DESTEK VERDİ
Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) unsurlarının karadan sürdürdüğü, havadan da ATAK helikopterleriyle destek verilen operasyonda yapılan aramada, teröristlerce kullanılan sığınak tespit edildi.
MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ
Sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Güvenlik güçlerince, sığınak ve yaşam malzemeleri kullanılamaz hale getirildi.