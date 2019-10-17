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PKK'lılar Selanik'te Atatürk Evi'ne saldırdı

Dışişleri Bakanlığı PKK'lı teröristlerin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evine saldırdığını açıkladı.

Haber Merkezi | 17.10.2019 - 15:05..
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PKK'lılar Selanik'te Atatürk Evi'ne saldırdı

Türkiye, Suriye'nin  kuzeyindeki PKK uzantısı YPG'lileri temizlemek için Barış Pınarı Harekatı'na devam ediyor.

Avrupa'da ise Avrupa ülkelerinin desteklediği PKK'lı terösitler saldırı girişiminde bulunuyor.

PKK'lı teröristler Yunanistan'ın Selanik kentinde bulunan Türk Başkonsolosluğu bahçesindeki Mustafa Kemal Atatürk'ün evine saldırı girişiminde bulundu.

"EYLEM TEŞEBBÜSÜNDE BULUNDULAR"

Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; "PKK/PYD/YPG terör örgütü bünyesinde terörist faaliyetler yürüttükleri de bilinen Yunan anarşist gruplar tarafından bugün (17 Ekim) saat 11.00 sularında Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi’ne yönelik bir eylem teşebbüsünde bulunulmuştur.

PKK'lılar Selanik'te Atatürk Evi'ne saldırdı

GÖZALTINA ALINDILAR

Eylemciler, Başkonsolosluğumuz görevlilerince Atatürk Evi'nin bahçesinde kontrol altına alınmış ve bilahare Türk Milleti için son derece yüksek manevi değeri olan Atatürk Evi’nin ve Başkonsolosluğumuz mensuplarının can ve mal güvenliğine zarar gelmesine fırsat kalmadan Yunan polisince gözaltında Başkonsolosluğumuz bahçesinden çıkarılmışlardır.

YUNAN MAKAMLARINDAN BEKLENTİMİZ...

Yunan makamlarından beklentilerimiz, bu ve benzer girişimleri kaynağında engellemeleri, misyonlarımızın ve personelinin korunmasına yönelik titiz tedbirler almaları, her hal ve karda, failleri yargı önüne çıkararak hak ettikleri şekilde cezalandırmalarının sağlanmasıdır."

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