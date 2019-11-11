PKK'lıların kullandığı 4 sığınak etkisiz hale getirildi

Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik 9 Ekim günü başlatılan Kıran-2 operasyonları devam ediyor...

4 SIĞINAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyon kapsamında Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında, teröristlerin kullandığı 4 sığınağın tespit edildiği belirtildi.

''ÇOK MİKTARDA YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ''

Batman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Hasankeyf ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonun Vali Hulusi Şahin'ın takibiyle yapıldığı belirtilerek, açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı’nca sözde 'Mava' alanında 9 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlatılan 'Kıran-2 Şehit Uzman Çavuş Bülent Doğan' operasyonu kapsamında 20 jandarma özel harekat timiyle arama tarama faaliyeti icra etti. Valimiz Hulusi Şahin tarafından da Karakaş üs bölgesinden takip edilen operasyon kapsamında 4 sığınak tespit edildi. Tespit edilen sığınaklarda tuzaklanmış vaziyette RPG-7 antitank roketi, 20 kilo patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış amonyum nitrat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi." denildi.