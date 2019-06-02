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PKK'nın 3 katlı mağarası kullanılamaz hale geldi

Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandıkları 'Beritan Koçer kış kampı' olarak adlandıkları 3 katlı mağara kullanılamaz hale getirildi.

DHA | 02.06.2019 - 21:47..
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Sırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Faraşin bölgesi Versimaylık mevkiinde, bölücü terör örgütü mensuplarına ait büyük çaplı barınma alanları olduğu bilgisine ulaşan Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ve Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla bugün 'Şehit Jandarma Astsubay Kademeli Çavuş Hayati Bilgin 2019-1 Operasyonu' düzenlendi.

3 KATLI MAĞARA

Operasyonda güvenlik güçlerince 3 katlı mağara tespit edildi. Tespit edilen mağaranın bölücü terör örgütü mensupları tarafından 'Beritan Koçer kış kampı' olarak adlandırıldığı, girişten ilk kata 70 metrelik bir tünel ile ulaşıldığı, her bir katının tavan yüksekliğinin 8 metre, genişliğinde olduğu belirlendi. Güvenlik güçlerine mağarada yapılan aramada, 100 kitaptan oluşan kütüphane, uyku tulumu, 7 çadır, sanayi tipi fırın ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Teröristlerin kullandığı mağara kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.

PKK'nın 3 katlı mağarası kullanılamaz hale geldi

PKK'nın 3 katlı mağarası kullanılamaz hale geldi

PKK'nın 3 katlı mağarası kullanılamaz hale geldi

PKK'nın 3 katlı mağarası kullanılamaz hale geldi

PKK'nın 3 katlı mağarası kullanılamaz hale geldi

PKK'nın 3 katlı mağarası kullanılamaz hale geldi

PKK'nın 3 katlı mağarası kullanılamaz hale geldi

PKK'nın 3 katlı mağarası kullanılamaz hale geldi

PKK'nın 3 katlı mağarası kullanılamaz hale geldi

PKK'nın 3 katlı mağarası kullanılamaz hale geldi

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