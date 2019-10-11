1 PKK'nın büyükbaşları Trump'a kızıyor Barış Pınarı Harekatı sonrası tutuşan PKK'nın sözde sorumlularından Murat Karayılan, ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tuttu.

2 PKK'nın şehit ettiği 11 yaşındaki Elif'e veda Ceylanpınar ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin havanlı ve roketatarlı saldırılarında şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim için tören düzenlendi.

3 Enver Cenk'in paylaşımı Almanları rahatsız etti Saint Pauli, milli futbolcumuz Enver Cenk Şahin'in Barış Pınarı Harekatı'na destek olmasından rahatsız oldu. Almanlar, operasyona karşı olduklarını ve Şahin'le görüşeceklerini açıkladılar.

4 Bursa'da Rus kadın iş hanının 13'üncü katından düştü 54 yaşındaki Rus Elmira Maslenikova'nın sır ölümü araştırılıyor.

5 İngiltere'de bıçaklı saldırı Manchester Arndale Alışveriş Merkezi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralılar var.

6 Çocuk sahibi olmak babaları değiştiriyor Yapılan son araştırmalar gösteriyor ki, yeni baba olmuş erkekler de hormonal, nörolojik ve davranışsal değişiklikler yaşıyor…